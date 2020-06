Stati generali di Giuseppe Conte, Sorgi e le "dritte" di Von der Leyen e Lagarde: "Pensate che si prestino per uno spot?"

12 giugno 2020 a

“A me riesce difficile pensare che dei personaggi del calibro della Von der Layen o della Lagarde si prestino per fare uno spot pubblicitario per Giuseppe Conte”. Così Marcello Sorgi è intervenuto a Stasera Italia sugli Stati generali dell’economia che avranno inizio domani, sabato 13 giugno, a Villa Pamphilj. Quest’ultima rimarrà a porte chiuse e con telecamere spente, una decisione difficile da capire. Ma per il giornalista de La Stampa la questione è un’altra: che interesse hanno questi ospiti internazionali nel partecipare all’iniziativa del premier Conte? “Ci vanno perché vogliono capire che cosa vuole fare l’Italia e soprattutto vogliono dare delle dritte, che poi il governo potrà seguire o meno”. Inoltre Sorgi è a dir poco perplesso dalla durata degli Stati generali: “Dieci giorni sono un tempo infinito, eccessivo se si considerano le emergenze che sta affrontando questo paese. Ieri Conte ha subito le prime contestazioni, il clima sta cambiando. Se viene fuori un piano, allora deve subito presentarsi in Parlamento e dire che cosa vuole fare”.

