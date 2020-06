Otto e Mezzo, Giovanni Floris su Giuseppe Conte: "Il partito? Lo dovrà fare", lo scenario del fronte anti-populista

12 giugno 2020 a

a

a

Giuseppe Conte è l’argomento principale di Lilli Gruber a Otto e Mezzo. La conduttrice chiede a tutti i suoi ospiti cosa ne pensano di un eventuale partito del premier. La risposta più interessante arriva da Giovanni Floris, secondo cui l’attuale inquilino di Palazzo Chigi “lo dovrà fare, se sarà necessario”. Il conduttore di DiMartedì immagina che Conte abbia tutta l’intenzione di continuare a fare politica, ma come e con chi? “Sarà parte dell’area che si contrapporrà al fronte populista. Se i suoi voti - è la tesi di Floris - saranno utili, immagino che si troverà a dover fare un partito un po’ costretto e un po’ per scelta. Magari andrà bene o meno bene rispetto a quello che si pensa, ma ad un certo punto una lista potrebbe essere una necessità per Conte”. Per Floris tutto ruota attorno all’alternativa al fronte populista: “Se si costruisce, è difficile immaginare che faccia a meno di Conte. Poi che sia rappresentante dei 5 Stelle o un indipendente del Pd, comunque dovrà avere la formula più utile per vincere le elezioni”.

"Solita situazione all'italiana". Severgnini sa già come finirà l'inchiesta sulle zone rosse: quel dettaglio sull'esercito vicino casa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.