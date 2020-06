Melania e Trump, "l'accordo segreto". La verità sull'assenza dalla Casa Bianca: una bomba su Ivanka

13 giugno 2020 a

a

a

Una trattativa segreta tra Melania e Donald Trump. Ecco perché, non appena il marito fu eletto presidente degli Stati Uniti, la futura First Lady decise di restare a New York con il figlio Barron, senza seguire il Tycoon alla Casa Bianca. Le voci sulle corna o le intercettazioni pruriginose di The Donald non c'entrano. Banalmente, Melania ha usato i primi mesi del 2017 per rinegoziare il contratto matrimoniale con l'imprenditore e ottenere più garanzie per il figlio Barron, ultimogenito di Trump.

Video su questo argomento Ma sta bene? Spunta un video: il figlio di Trump crolla in diretta, ridotto così Alessandra Menzani

A rivelarlo è Mary Jordan, giornalista Premio Pulitzer del Washington Post e autrice del libro The Art of her deal: the Untold Story of Melania Trump, Secondo la Jordan, l'ex modella slovena "temeva di essere tagliata fuori dalla gestione del business di famiglia, passato nelle mani di Donald Jr ed Eric Trump. Senza contare l’attivismo di Ivanka Trump, la pupilla del presidente", sintetizza Dagospia. Da qui il metodo "brutale" per porre la questione al marito, mettendolo in difficoltà mediatica (si parlava insistemente di separazione) per accelerare i tempi dell'accordo..

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.