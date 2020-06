Sondaggio di Pagnoncelli su M5s guidato da Giuseppe Conte, Maria Giovanna Maglie non ci crede: "Ma a voi non viene da ridere?"

14 giugno 2020 a

Maria Giovanna Maglie crede ben poco al sondaggio di Nando Pagnoncelli apparso oggi, domenica 14 giugno, sul Corriere della Sera. La giornalista, pubblicando la foto delle elaborazioni, liquida la questione con un semplice "ma a voi non viene da ridere?". Il sondaggio infatti vede i 5 Stelle con Giuseppe Conte alla loro guida passare dal 19,8 al 29,9%, quasi ai livelli record. Un dato clamoroso, questo, visto che un ipotetico partito personale del presidente del Consiglio si fermerebbe invece al 14,1%. E proprio per questo per la Maglie non sarebbe poi così credibile.

