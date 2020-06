Iva Zanicchi a Fuori dal coro: "Immigrati prepotenti e padroni, spacciano e stuprano"

17 giugno 2020 a

Iva Zanicchi parla di immigrazione a Fuori dal coro e già si prevedono le rimostranze e magari pure un'interrogazione parlamentare dalla sinistra. La cantante ed ex europarlamentare di Forza Italia si dice preoccupatissima per la nuova ondata di sbarchi in arrivo, anche perché i numeri sui ricollocamenti irrisori mostrati da Mario Giordano (appena 540 su un totale di 11.800 arrivi da novembre 2019) non aiuta a cancellare il senso di emergenza.

Lo sfogo della Zanicchi è brutale: "Succederanno cose molto gravi in questo paese. Questi giovani africani che vengono qua, qualcuno poverino forse farà pure tenerezza, non vedi che non hanno rispetto? Sono prepotenti, pretendono, vogliono. Cosa fanno? Vanno in città, spacciano, se possono stuprano". Giordano prova a placare l'aquila di Ligonchio: "Non tutti, chiaramente...". Ma Iva incalza: "Sanno che in questo Paese non gli succederà nulla o quasi. Nel loro Paese, se si comportassero così, andrebbero in galera, li farebbero fuori. Qui invece sono padroni di fare quello che vogliono".

