Lucia Azzolina, il brutale sfottò di Osho sul Tempo di Franco Bechis: "Mi raccomando, non copiate"

17 giugno 2020 a

a

a

Altro giro, altra umiliazione per il sempre più improbabile ministro dell'Istruzione, la grillina Lucia Azzolina. Questa volta non c'entrano gaffe, proposte bizzarre, repentine smentite, box di plexiglass con una oppure due "s". No, questa volta lo zampino è di Osho e Franco Bechis. Il brutale sfotto contro la Azzolina, infatti, viaggia in prima pagina su Il Tempo, nell'edizione in edicola oggi, mercoledì 17 giugno. Il punto è che sempre oggi iniziano gli esami di maturità al tempo del coronavirus, i quali prevedono soltanto un colloquio orale con mascherina, una circostanza in cui è possibile rispettare il distanziamento sociale. Ed ecco così il titolo in prima sul quotidiano capitolino: "Comincia la Maturità con un solo maxi orale". A corredo, la foto dell'Azzolina sorridente con ditino alzato. E al ministro, Osho mette in bocca quanto segue: "Me raccomanno, nun copiate". Difficile, trattandosi soltanto di un orale. Ma per l'Azzolina, secondo Osho, tutto è possibile...

"Azzo azzo...". Clamoroso Mario Giordano: evade dalla scatola in diretta per umiliare la Azzolina | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.