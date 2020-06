Alex Zanardi, il chirurgo: "L'operazione? Andata come doveva andare, era tanto grave"

20 giugno 2020 a

"L'intervento è andato come doveva andare, ma il quadro resta grave". Queste le parole del neurochirurgo che ha operato Alex Zanardi dopo l'incidente in provincia di Siena durante la staffetta Obiettivo Tricolore. "Ottimista? Si tratta di un paziente che vale la pena curare - replica immediatamente il medico Giuseppe Olivieri, illustrando le condizioni cliniche dell'ex pilota di Formula 1 -. Al momento le condizioni sono gravi ma stabili, lui è arrivato da noi con questo trauma cranio-facciale importante, con un fracasso facciale e una frattura affondata delle ossa del frontale". E ancora: "Io non lo so, sono fiducioso e poi vediamo. Intervento è andato come doveva andare. La situazione iniziale era tanto grave". Parole da cui emerge paura, fatalismo, ma anche un filo di speranza.

Per questo è stato necessario operare Zanardi d'urgenza e "rattopparlo", come spiega lo stesso neurochirurgo. E ancora: "Al momento tutti i numeri sono buoni, ovviamente neurologicamente non è valutabile, pur rimanendo la situazione grave". L'atleta è ricoverato al policlinico di Santa Maria alle Scotte a seguito dello scontro in handbike con un camion avvenuto nella giornata di venerdì 19 giugno.

