Sergio Sylvestre non arretra: "Commenti razzisti, io me ne fott***"

“Vedo che mi date ancora importanza offendendomi con commenti razzisti, ma va bene perché me ne f***o”. Sergio Sylvestre, ex concorrente di Amici, torna sulla vicenda che lo ha visto protagonista suo malgrado della finale di Coppa Italia. Prima del fischio d’inizio di Juventus-Napoli, Sylvestre ha cantato a cappella l’inno di Mameli ma ha dimenticato una strofa e ha poi concluso l’esibizione con il pugno chiuso e l’urlo “No justice no peace” in sostegno alla protesta del #BlackLivesMatter. L’ex concorrente di Amici è stato investito di critiche sui social e soprattutto dalla dura presa di posizione di Matteo Salvini, che ha scatenato l'opinione pubblica sul tema. “Grazie mille a tutti per i messaggi di sostegno e amore che mi state dando in questo momento”, ha scritto Sylvestre, che si è difeso per la strofa dimenticata adducendo all’emozione del momento. Cosa fare alla fine se l’è ricordato benissimo, però.

