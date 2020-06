Alex Zanardi e l'incidente, "mi dispiace dirlo ma se l'è cercata". Dj Aniceto cancella tutto: troppo tardi

22 giugno 2020 a

Si è scusato, Dj Aniceto, ma è troppo tardi. Su Twitter aveva scritto un commento decisamente infelice su Alex Zanardi e il gravissimo incidente che lo ha ridotto in fin di vita venerdì scorso: "Se non era in una gara sportiva mi dispiace dirlo ma se l'è cercata". Travolto dagli insulti, Dj Aniceto si è scusato pubblicamente: "Ho capito che ho fatto una grande str***a a scrivere quel tweet, chiedo davvero scusa a tutti. Sono veramente dispiaciuto, me ne sono subito pentito, ho cercato di cancellarlo, ma è stato inutile, purtroppo ho visto che molti lo avevano già fotografato".

"Io sono una persona che lancia spesso provocazioni, perché è un modo per attirare l'attenzione su alcuni concetti - spiega Aniceto all'agenzia AdnKronos - e siccome lì per lì mi sono arrabbiato, pensando che si trattasse di una gara amatoriale, ho pensato a quest'uomo che va sempre oltre ogni limite e mi sono chiesto il perché. Ma siccome sono un cretino, uno che fa le cose d'impeto, ho scritto questa str***a, una cosa davvero brutta. Sono un grandissimo ammiratore di Alex, ho un grande dolore, non vedo l'ora di sapere che si salverà. Alex non se lo merita". Lo definisce "un genio, aiuta i disabili. Dovevo rispettare il suo desidero di essere uno sportivo fino in fondo, sono mortificato. Non mi dovevo permettere".

