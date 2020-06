Alessandro Sallusti contro il viceministro Misiani a Quarta Repubblica: "Pensate ai monopattini, ma fate girare gli aerei!"

22 giugno 2020 a

A Quarta Repubblica Alessandro Sallusti si scaglia contro Antonio Misiani, senatore Pd e soprattutto viceministro dell'Economia. Al direttore del Giornale bastano pochi secondi per ricordare a chi governa l'Italia il vero stato del Paese, al di fuori del mondo dorato degli Stati generali appena conclusi a Villa Pamphili. "Dovevo essere a Roma stasera in trasmissione - spiega Sallusti -, l'Alitalia ha solo 4 aerei al giorno da Milano, ho impegnato 5 ore per tentare di venire a Roma e non ce l'ho fatta".

E qui il direttore esplode con Misiani: "Voi pensate alle biciclette e ai monopattini, ma fate girare gli aerei, per favore!". Per la verità, Misiani e il governo pensano anche ai soldi del Recovery Fund, che però arriveranno se va bene nel 2021 (il primo scaglione, ovviamente): "Dall'Europa arrivano 230 miliardi di euro, non possiamo disperdere queste risorse. Nel frattempo noi abbiamo lavorato alla Camera per attuare il Decreto Rilancio". I risultati? Si vedranno, si spera prima del 2021.

