Luca Palamara, il flash-bomba di Dagospia: "Dove si aggira ora". Sarà un caso?

Un "flash", in puro stile-Dagospia. Un flash anche più striminzito e sintetico del solito il cui protagonista è Luca Palamara, il magistrato al centro dello scandalo, recentemente espulso dall'Anm e ora intento a dilazionare interviste e dichiarazioni, insomma ha iniziato a fare i primi nomi del "sistema". Già, aveva detto chiaro e tondo che non voleva passare da capro espiatorio in tutta questa vicenda e sta agendo di conseguenza. Ma veniamo al flash di Dagospia, che recita: "Luca Palamara si aggira ora nei dintorni di piazzale Clodio e parla con i colleghi magistrati". Punto e stop. Un flash che risale alle 9.30 circa della mattinata di oggi, martedì 22 giugno. E chissà che ci faceva Palamara davanti al tribunale di Roma...

