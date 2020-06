Emilio Fede, Vittorio Sgarbi su tutte le furie a Stasera Italia: "Palamara libero e lui arrestato, è una decisione contro la vita"

23 giugno 2020 a

a

a

"Luca Palamara a piede libero ed Emilio Fede arrestato". Vittorio Sgarbi su tutte le furie dopo l'arresto dell'ex direttore del Tg4 che è stato prelevato da un ristorante di Napoli con l'accusa di evasione per aver lasciato l'abitazione di Milano presso la quale deve scontare 7 mesi ai domiciliari. "È inverosimile - ha tuonato il critico d'arte in collegamento con Stasera Italia - questa decisione del magistrato è contro la vita, contro la vecchiaia, contro il rispetto degli uomini".

Dai domiciliari alla galera, Emilio Fede arrestato: la sua ultima follia

Fede infatti è stato arrestato da alcuni uomini in borghese proprio durante la vigilia del suo 89esimo compleanno. Ricorrenza che ha voluto festeggiare con la moglie e per questo punito. "Mi viene contestato di essere partito da Milano quando non c'era ancora la firma sui servizi sociali. Sono stato accompagnato in albergo e ora non posso nemmeno affacciarmi alla finestra. Io sono claustrofobico, sono stato operato alle vertebre e non posso camminare da solo, devo essere accompagnato e con il bastone. È stato un arresto davanti a tutti, sono terrorizzato, che si possa prendere un essere umano, non Emilio Fede, e arrestarlo così", ha dichiarato alla AdnKronos sbigottito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.