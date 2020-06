Emilio Fede arrestato per evasione dei domiciliari: a Napoli per il suo compleanno, finisce malissimo

23 giugno 2020 a

Emilio Fede compirà 90 anni tondi tondi mercoledì 24 giugno, ma il compleanno è stato rovinato con due giorni d’anticipo. L’ex direttore del Tg4 è infatti stato arrestato con l’accusa di aver evaso gli arresti domiciliari, avendo lasciato la sua abitazione di Milano: si trovata a cena con la moglie in un ristorante sul lungomare di Napoli quando sei carabinieri in borghese sono entrati nel locale e lo hanno invitato a rientrare in hotel. Fede ha scontato sette mesi a Milano, ma deve ancora completare la pena con quattro anni di servizi sociali. C’è però un piccolo giallo sul viaggio a Napoli, che sarebbe stato comunicato dall’ex direttore del Tg4 ai carabinieri di Segrate: voleva festeggiare il compleanno con la moglie, il suo rientro a Milano era previsto per giovedì prossimo. Ora è attesa la decisione sull’autorizzazione da parte del giudice del tribunale di sorveglianza milanese.

