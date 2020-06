Emilio Fede, ecco lo straziante video dell'arresto: terrorizzato, piegato e col bastone

23 giugno 2020 a

Arrestato alla vigilia del suo 89esimo compleanno per evasione fiscale. Si tratta di Emilio Fede, raggiunto da sei uomini dell'Arma in Borghese all'esterno di un ristorante a Napoli. Il magistrato gli contesta il reato di evasione per aver lasciato l'abitazione di Milano presso la quale deve scontare 7 mesi ai domiciliari. L'ex direttore del Tg4, infatti, deve terminare di scontare la sua pena con 4 anni di servizi sociali. Fede aveva chiesto il permesso di allontanarsi, la decisione era attesa in queste ore, ma lui la ha anticipata.

I momenti in cui è stato fermato sono stati mostrati dal Tg3, che mostra gli attimi in cui l'ex direttore viene portato via da due agenti in borghese. Spaesato, spaventato e con bastone, le immagini di Emilio Fede suscitano un mix di tenerezza e stupore. Successivamente si è sfogato: "Mi viene contestato di essere partito da Milano quando non c'era ancora la firma sui servizi sociali. Sono stato accompagnato in albergo e ora non posso nemmeno affacciarmi alla finestra. Io sono claustrofobico, sono stato operato alle vertebre e non posso camminare da solo, devo essere accompagnato e con il bastone. È stato un arresto davanti a tutti, sono terrorizzato, che si possa prendere un essere umano, non Emilio Fede, e arrestarlo così", ha dichiarato alla AdnKronos.

