Otto e Mezzo, Alessandro Sallusti si fa beffa del governo: "Come Ercolino, ma occhio agli incidenti"

"Come Ercolino". Alessandro Sallusti, ospite di Otto e Mezzo, si fa beffa ancora una volta del governo. "Ogni giorno l'esecutivo traballa, non è un'invenzione dei giornali, ma è come Ercolino sempre in piedi". Per il direttore del Giornale di esempi di governi traballanti ce ne sono stati: "Basta pensare al governo di Silvio Berlusconi nel 2011 o al penultimo governo, quello di Lega e M5s. Eppure quando il logoramento è pluriquotidiano, io non credo che l'esecutivo possa avere prospettive future". Per Sallusti infatti ci sarà dietro l'angolo "un incidente più incidente degli altri" che darà cadere tutto. Chi lo sa, una cosa però è assodata: se Giuseppe Conte pensa di andare avanti così, non ha capito molto.

