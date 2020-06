Nicola Porro contro Giuseppe Conte: "Tridico? Porca putt***, solo ora il premier capisce che è una pippa?"

25 giugno 2020 a

Nicola Porro nella sua Zuppa quotidiana non va per il sottile con Giuseppe Conte, che con diversi mesi di ritardo si è accorto che Pasquale Tridico forse è inadeguato. “Troppi italiani ancora in attesa, una situazione inaccettabile”, avrebbe dichiarato il premier nel faccia a faccia con il presidente dell’Inps, chiedendo anche maggior trasparenza sui dati. “Ma porca put***a, l’avete nominato voi - tuona Porro - tutto il mondo sta dicendo che abbiamo messo la persona più inetta possibile nel posto a cui avete dato i maggiori poteri possibili e voi ora vi accorgete che Tridico è una pippa? Fantastico”, è la chiosa ironica del giornalista di Rete4. E intanto i 150mila lavoratori che ancora attendono la cassa integrazione hanno ben poco da ridere.

