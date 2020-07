Marco Travaglio, Piero Sansonetti: "Un ciuccio che non sa nulla di diritto, specie se parla di Silvio Berlusconi"

04 luglio 2020 a

Sul Fatto Quotidiano, incessante, esondante, esagerata, è partita la campagna contro Amedeo Franco, il giudice scomparso lo scorso anno che nell'audio diffuso nei giorni scorso, di fatto, parlava di sentenza pilotata contro Silvio Berlusconi nel processo Mediaset in cui fu condannato per frode fiscale. Giorno dopo giorno, Marco Travaglio attacca Franco, lo delegittima. Pura macchina del fango, insomma, contro un magistrato che ha cambiato sensibilmente la percezione di quella condanna inflitta a Berlusconi. E contro Travaglio, in un duro articolo sul Riformista, si schiera Piero Sansonetti. E basta il lancio su Twitter dell'articolo per capire quali siano le posizioni. "Io non credo che Travaglio sia in malafede - scrive Sansonetti -. Penso che sia ciuccio. Non sa quasi niente di diritto e così scrive sciocchezze. Specie se parla di Berlusconi", conclude Sansonetti.

