Ennio Morricone è morto dopo una caduta: "Lucido fino all'ultimo"

06 luglio 2020 a

a

a

Ennio Morricone è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta. Il grande musicista e compositore, nonché premio Oscar, si è spento all'età di 91 anni dopo la rottura del femore. La famiglia, che ha annunciato la triste notizia, ha parlato di funerali in forma privata "nel rispetto del sentimento di umiltà che ha sempre ispirato gli atti della sua esistenza".

Il legale Giorgio Assumma, in una nota spiega che il maestro "ha conservato sino all'ultimo piena lucidità e grande dignità. ha salutato l'amata moglie Maria che lo ha accompagnato con dedizione in ogni istante della sua vita umana e professionale e gli è stato accanto fino all'estremo respiro ha ringraziato i figli e i nipoti per l'amore e la cura che gli hanno donato. ha dedicato un commosso ricordo al suo pubblico dal cui affettuoso sostegno ha sempre tratto la forza della propria creatività".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.