Garlasco, Angela Taccia: chi è l'avvocata di Andrea Sempio

Occhi nuovamente puntati sul delitto di Garlasco. Con il nuovo filone di indagini che coinvolge Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, l'attenzione si focalizza anche sul suo avvocato, Angela Taccia. A maggior ragione ora che il suo assistito non si è presentato in Procura appellandosi al codice di procedura penale. Una notizia seguita da un post Instagram in cui Taccia scrive: "Guerra dura senza paura" e poi "CPP we love you", con un cuoricino di colore blu. Parole che sembrano un riferimento all'acronimo di Codice di procedura penale. Non è poi mancato un altro messaggio più criptico, sempre affidato ai social: "Lascia che l'oceano ti insegni che puoi essere sia calmo che caotico, gentile e forte'".

Taccia sembra dunque riferirsi all'articolo 375 comma 4 a cui Sempio si sarebbe appellato per non presentarsi all'interrogatorio. E proprio in queste ore, con Taccia e Sempio, sulla bocca di tutti, in molti si chiedono chi sia l'avvocato che assiste il 37enne. La prima volta che Sempio finì nel registro degli indagati l'avvocata Taccia era ancora una praticante. Successivamente, divenuta professionista, ha scelto di affiancarsi all’avvocato Massimo Lovati per collaborare alla difesa di Sempio, di cui è amica da anni. A presentarli, stando a quanto riporta DonnaGlamour, sarebbe stato il fidanzato di Angela nel lontano 2005.