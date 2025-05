L'aria che tira, la sparata di Formigli: "Stanotte è ricomparsa la Meloni"

Il nervosismo della sinistra è ben rappresentato dalla quantità di insulti che rivolgono ogni giorno a Giorgia Meloni e ai suoi alleati. Corrado Formigli, per esempio, si è lasciato andare ad attacchi piuttosto discutibili negli studi di La7. Ospite di David Parenzo a L'aria che tira, il conduttore di PiazzaPulita ha esposto il suo punto di vista riguardo al ruolo della leader di Fratelli d'Italia nelle trattative di pace tra Russia e Ucraina.

"Questa banda di affaristi a Washington agisce con la leva del ricatto sui più deboli. Stanotte è ricomparsa la Meloni, prima estromessa, nel vertice al telefono con Trump - ha esclamato Corrado Formigli -. Il portavoce di Merz, con una certa perfidia, ha segnalato che era stato Trump a chiedere questo tipo di format, cioè dicendo 'la Meloni ce la dovete mettere dentro'. In pratica, non è la Meloni che fa da pontiera tra Trump e l'Europa, è Trump che fa da pontiere tra la Meloni e l'Europa. Questo è quello che sta venendo fuori - ha poi aggiunto -. Non so quanto possiamo essere contenti".