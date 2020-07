Gianfranco Vissani a Stasera Italia: sfogo contro l'euro e attacco a Giampiero Mughini, show sovranista

13 luglio 2020 a

a

a

Un clamoroso sfogo di Gianfranco Vissani a Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4, nella sua edizione di domenica 12 luglio. Il celebre chef punta il dito contro euro, contro smart-working e contro la gestione dell'emergenza coronavirus, oltre a stuzzicare Giampiero Mughini, presente nello studio Mediaset. Ma lei tornerebbe alla lira?, chiedono a Vissani. "Beh, sì, almeno possiamo stampare soldi. Il problema fondamentale è che qui non hanno dato neanche una lira a fondo perduto. Non li voglio io, ma ci sono ambulanti, panetterie, pasticcerie, alberghi, ristoranti, discoteche... Mughini, per piacere - lo rintuzza dopo aver visto una sua smorfia -. Io ero a una discoteca a Jesolo, sono arrivati i carabinieri e hanno bloccato tutto, volevano le distanze. Certo, dobbiamo rispettare queste cose. Mughini, io ti conosco, e giustamente mi rivolgo a te - rincara -. Abbiamo dei problemi, come lo smart-working: la quotidianità è finita. Sto smart-working ha rotto le scatole perché ci sono stati tanti divorzi, tante lascite", conclude Gianfranco Vissani.

"Stupidaggini, non capite niente!". La furia-Vissani travolge Migliore e il governo: la Gentili costretta a intervenire | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.