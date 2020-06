Stasera Italia, Gianfranco Vissani distrugge Gennaro Migliore: "Basta stupidaggini, non capite niente"

29 giugno 2020 a

Uno scontro senza precedenti tra Gianfranco Vissani e Gennaro Migliore durante Stasera Italia, il programma di Rete Quattro in onda domenica 29 giugno e condotto da Veronica Gentili. "Tanto parlano di numeri e non ci capiscono niente - ha esordito lo chef toscano, interpellato per testimoniare la difficoltà dei ristoratori dopo l'emergenza coronavirus -. Dove sono questi soldi che arrivano continuamente in Italia? Per prendere 10mila euro bisogna passare per l’ufficio delle entrate, che ti dice: 'Mi devi dare dei soldi'. Ma come? Hai capito come funziona o fate i giochetti la carta vince e la carta perde. Noi non vediamo niente, inutile dire stupidaggini, dite la verità, è una vergogna".

Immediata la replica del deputato di Italia Viva che, non sapendo cos'altro aggiungere, ha attaccato sul personale Vissani: "Va beh, tanto la conosciamo la posizione politica recentemente assunta da Vissani". Una frase, questa, che ha scaldato ancora di più gli animi: "Il Governo sta guardando e sta facendo morire l'Italia, 'sti teatrini bisogna finirli. Ma quali 100 miliardi, 400 miliardi… bisogna andare sul serio. A settembre, ottobre, ci ritroviamo tutti a Roma, la gente sta morendo non ci sono scuse". Uno scontro accesissimo che ha obbligato la stessa Gentili a riportare l'ordine: "Cerchiamo di rimanere tutti quanti calmi nei toni e nei contenuti". Ma forse era troppo tardi.

