Diego Fusaro a Stasera Italia, il dito alzato che innervosisce la Lorenzin: "Contagi in aumento? Ma se non dite..."

Il ditino alzato di Diego Fusaro a Stasera Italia innervosisce le altre due ospiti, Beatrice Lorenzin e Claudia Fusani. "Possiamo discutere come gestire la crisi sanitaria del coronavirus, ma non si può negare che ci troviamo di fronte a una tragedia", spiega l'ex ministra della Sanità. E qui la conduttrice Veronica Gentili concede la parola che ascoltava in silenzio, ma con impazienza.

"Il mito dei dati: sono sempre inseriti in una cornice interpretativa. Se io ho il coronavirus, sono asintomatico, muoio di infarto e vengo classificato come morto di coronavirus è sicuramente un dato oggettivo, ma interpretato in un certo modo. Se diciamo che sono aumentati i contagi senza dire che sono aumentati anche i tamponi...". E Lorenzin e Fusani alzano gli occhi al cielo.

