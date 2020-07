Nicola Porro contro Marco Travaglio: "Autostrade, le balle del Fatto Quotidiano su Giuseppe Conte"

14 luglio 2020 a

“Ieri schiena dritta Marco Travaglio non ha fatto neanche una domanda a Giuseppe Conte, ma oggi addirittura si supera”. Nicola Porro nella sua zuppa quotidiana si concentra nuovamente sul direttore del Fatto Quotidiano e sul dossier riguardante Autostrade per l’Italia. “Oggi l’aedo di Palazzo Chigi - attacca il giornalista di Mediaset - dice che prima di Conte non c’è mai stato un premier che ha usato parole così nette contro i poteri forti. Praticamente fa la cronaca dell’intervista di ieri e in più lo difende da chi lo accusa di essere un democristiano indeciso su tutto”.

Ed ecco allora che arriva la replica di Porro: “Volevo comunicare a Travaglio che sono due anni che Conte avrebbe dovuto prendere una decisione su Autostrade. Forse non si è accorto che, dopo aver parlato con Angela Merkel, oggi il premier farà un’informativa nel Cdm e non la revoca”. Secondo Porro la questione potrebbe risolversi con un commissariamento, ma è “tutto molto liquido perché Conte non solo è democristiano, ma è pure abile nell’esserlo, anche se Travaglio dice di no”.

