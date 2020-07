Silvio Berlusconi, la lettera minatoria indirizzata a Renato Schifani: "Avete rovinato il Paese, presto ti faremo fuori”

16 luglio 2020 a

Un messaggio pieno di minacce è stato recapitato a Palazzo Madama indirizzato all'ex presidente del Senato, Renato Schifani: "Morirai fra mille dolori, la tua fine è vicina, raccomandati l’anima a Dio. Farai una brutta fine presto. Presto ti faremo fuori, la tua fine è vicina, raccomandati l’anima a Dio”. Sono solo alcuni dei passaggi della lettera minatoria. Nel testo vengono rivolte minacce anche all’ex premier Silvio Berlusconi, accusato di aver “rovinato l’Italia e gli italiani”.

Immediata la solidarietà bipartisan per Schifani: dal presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone: "Le minacce di morte sono un segnale che non va mai sottovalutato e che deve farci tenere sempre la guardia alta contro ogni forma di criminalità”. Solidarietà anche da Forza Italia: “Siamo certi che Renato non si farà in alcun modo sopraffare e che continuerà con serietà e dedizione in suo impegno politico. Un grande abbraccio”, scrive in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera dei deputati.

