Veronica Lario, la società della ex moglie di Berlusconi perde soldi per colpa del coronavirus

Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi riduce il perimetro dei suoi business immobiliari anche alla luce del Covid-19. Ha avviato il progetto di fusione di Midue srl nella controllante II Poggio spa, che come spiega il documento "trova ragione nell'esigenza di semplificare la catena partecipativa anche attraverso la semplificazione dei processi amministrativi e l'eliminazione di duplicazioni".

Midue, scrive il Tempo. aveva stipulato con Il Poggio un contratto d'affitto di ramo d'azienda per svolgere l'attività di campus all'interno del Palazzo Borromini di Segrate di proprietà della ex consorte dell'ex premier. Ma la pandemia ha imposto il blocco dell'attività. Peraltro II Poggio non se la passa benissimo perché pur disponendo di un patrimonio di immobili in carico per 34 milioni di euro, ha chiuso il bilancio 2019 con una perdita di oltre 7,5 milioni di euro (coperta dall'azionista poche settimane fa) dopo il mini profitto di 295mi1a euro dell'esercizio precedente mentre il fatturato da affitti è calato da 1,4 a 1,2 milioni. E questo spiega perché subito dopo la fusione II Poggio da spa è sta trasformata in semplice srl.

