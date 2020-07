Giorgia Meloni, Solange le ha letto la mano: "Salvini, agosto eccezionale. Ma a settembre e nel 2021 domina lei"

Roberto Alessi 19 luglio 2020 a

Solange, dopo Salvini ha letto la mano anche a Giorgia Meloni. Si sta facendo una clientela politica di primo livello! «Se aprissi uno studio sarei milionario, ma per me leggere le mani non è un lavoro, non prendo soldi, è una piccola missione. Un dono che ho ereditato da mia nonna e porto avanti». Cosa ha visto nella mano della Meloni? «È uno scricciolo di donna, con una enorme potenza dentro». Questo si vede confrontando altezza e curriculum. La mano, invece, cosa rivela? «Ha una linea della fertilità molto marcata, se volesse, potrebbe avere presto un altro figlio».







Matrimonio in vista con il compagno Andrea Giambruno, padre della loro Ginevra? «No, niente nozze. Ma la Meloni è molto legata agli affetti. Aveva un legame fortissimo con la nonna, e ho visto che sul cellulare ha la foto della figlia». Come il 99 per cento delle madri. Torniamo alla mano. «Ha un monte di Venere molto carnoso, segno che è una donna che non si ferma mai, sempre attiva e in movimento, e la linea della vita è lunghissima, ma con molte "graticole", che sono quei segneti che indicano che ha dovuto combattere moltissimo». Lasciamo da parte il passato, per il futuro cosa ha avvertito? «Nella vita ha lottato tanto, ed è sempre arrivata a un passo dal massimo, a 99. Da settembre, cambia tutto, arriva finalmente il 100». Ribaltone nel centrodestra? Salvini deve tremare? «Non ho detto questo. Ho letto la mano di Salvini, e ho visto che avrà un agosto eccezionale. La Meloni brillerà da settembre». Appunto. E andando avanti con il tempo, cosa succederà? «Il 2021 sarà un anno eccezionale per lei».

