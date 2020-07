Lucia Annunziata a CartaBianca: "Recovery Fund? Giuseppe Conte parla tanto, ma non c'è il piano di ricostruzione"

22 luglio 2020 a

Tutti a festeggiare, esultare, spellarsi le mani per l'accordo raggiunto in Europa, a Bruxelles, sul Recovery Fund. In prima linea ovviamente Giuseppe Conte e i suoi trombettieri, quali Marco Travaglio e Il Fatto Quotidiano. Ma il sospetto è che siano stati fatti i conti senza l'oste. E il senso della metafora viene spiegato in modo sintetico da Lucia Annunziata, ospite a CartaBianca di Bianca Berlinguer su Rai 3 nella puntata di martedì 21 luglio. "Giuseppe Conte parla tantissimo ma non ha presentato un piano di ricostruzione", spiega l'Annunziata. E tanto basta: come è noto, i Paesi membri possono fermare l'erogazione dei miliardi derivanti dal Recovery Fund nel caso in cui avessero da obiettare sul piano di investimenti e ricostruzione. Piano che, come spiega la Annunziata, semplicemente oggi non c'è.

