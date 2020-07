Maria Elena Boschi sullo yacht, Franco Bechis: "Fate quel che volete, ma allora dite no allo stato d'emergenza"

24 luglio 2020 a

L'immagine di Maria Elena Boschi e dei renziani in vacanza su uno yacht ad Ischia, senza mascherine, è stata presa di mira all'unanimità dal naviganti della rete. Le critiche sono arrivate immediate soprattutto sul fatto che chi ci governa continua a soffiare sulla paura da coronavirus, se la prende con gli assembramenti e mette in croce chi va a farsi un aperitivo in luogo affollato senza portare la mascherina. "Se la godano quanto vogliono, a un patto però: quel che Istantanee di una vacanza Alcune immagini pubblicate sui social dei giorni ischitani di Boschi e colleghi vale per loro, deve essere possibile anche per tutti gli altri italiani. Basta linciaggi sulla movida dei nostri ragazzi, basta seminare paura per rendere un pizzico più saldo un potere che nessun popolo ha loro dato, anzi", spiega Franco Bechis nel suo editoriale sul Tempo.

In Parlamento, la prossima settimana, Giuseppe Conte chiederà alla sua maggioranza la proroga dello stato di emergenza almeno fino al prossimo 31 ottobre. "Vorremmo sentire uno dei tre parlamentari vacanzieri alzarsi in piedi e prendere la parola per dire No, presidente. Noi non ci stiamo. Basta compressione dei diritti di ciascuno per una emergenza che non esistendo più si trasformerebbe in stato di pura prepotenza'. Vogliamo vedere finalmente il gruppo dei renziani pigiare il ditino sul corale no alla richiesta del premier". Non accadesse questo, conclude Bechis, "quella foto in barca griderebbe tutt'altro: quel che tutti ricordiamo dallo straordinario Alberto Sordi nei panni del Marchese del Grillo: io so' io voi non siete un c...o!..."

