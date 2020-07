Silvio Berlusconi, "spennato" dalle donne, non solo Francesca Pascale: ecco quanti milioni ha dovuto sganciare

24 luglio 2020 a

Ventimilioni di euro e un mantenimento annuale da un milione di euro è tanta la buona uscita di Francesca Pascale che ha detto addio a Silvio Berlusconi. È questo il “regalo” d'addio dell'ex premier che al momento è invece fidanzato con la deputata Marta Fascina.



L’ex fidanzata del Cavaliere non è l’unica ad aver accolto importanti somme dal leader di Forza Italia e il Corriere della sera ha riportato i nomi noti. Cinque persone, scrive il quotidiano, hanno ricevuto un assegno a sei zeri: oltre alla Pascale, l’ex moglie Veronica Lario, la signora Miranda Anna Ratti, Lele Mora e Emilio Fede. L'elenco lo ha raccolto il Corriere della sera. "Dalla seconda moglie Veronica Lario, rispetto a cui l’ex premier ha rinunciato a un credito di 46 milioni di euro figlio di una sentenza di divorzio poi smontata dalla Cassazione (va detto che Lario, nell’accordo finale, ha rinunciato a chiedere un credito di 18 milioni nei confronti della controparte), a un nome sconosciuto al grande pubblico, la signora Miranda Anna Ratti."

"Trattasi della moglie del fondatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri, condannato in via definitiva a sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Alla famiglia dell’ex senatore, mentre quest’ultimo si trova rinchiuso nel carcere di Parma, tra il novembre del 2016 e il febbraio del 2017 Berlusconi fa avere dai propri conti correnti una cifra superiore ai tre milioni di euro.

E poi "l’ex agente delle star Lele Mora e l’ex direttore del Tg4 Emilio Fede. Era il 2010 quando i due si presentarono ad Arcore per raccontare delle difficoltà in cui versava l’agenzia di Mora, ricevendo tre assegni: un milione all’inizio dell’anno, un milione e mezzo in primavera e 300 mila euro in autunno.

Nel club dei retribuiti da Berlusconi c'è l'imprenditore "Gianpaolo Tarantini tramite Valter Lavitola. Dieci volte tanto porta a casa, sempre dai conti correnti berlusconiani, l’ex consigliere regionale Nicole Minetti, arrivando a incassare per parecchi mesi (dal 2014 al 2016) una specie di stipendio mensile di 15 mila euro. Più 65 mila euro che arrivano alla fine del 2015. Soldi che vanno ad aggiungersi ai quasi trecentomila euro versati alle olgettine (guidava la classifica Alessandra Sorcinelli con 130 mila euro in tre bonifici). La cifra totale censita viaggia verso i 75 milioni e forse li supera anche di slancio. La riservatezza dell’accordo seguito alla separazione consensuale tra Berlusconi e la prima moglie Carla Dall’Oglio del 1985, per esempio, non è mai stata violata dalle parti".



