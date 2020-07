Gianfranco Vissani suona la sveglia al governo: "Tutti quei militari sulle spiagge creano terrorismo, la gente scappa"

27 luglio 2020 a

a

a

Gianfranco Vissani torna ancora una volta sull'argomento coronavirus. Lo chef in collegamento con Stasera Italia, il programma di Rete Quattro condotto da Veronica Gentili, suona la sveglia al governo. "Dopo quattro mesi siamo messi ancora così", esordisce per poi ricordare che a inizio pandemia il presidente francese Emmanuel Macron invitava la gente ad andare nei teatri. "Quei militari sulle spiagge - prosegue Vissani tornando alla situazione italiana - creano terrorismo perché la gente ha paura e non torna più. Io capisco che c'è il problema del virus, ma dobbiamo aiutarci se no le aziende chiudono". Lo stesso Vissani non ha mai nascosto un certo disprezzo, almeno per quanto riguarda l'emergenza, nei confronti dei giallorossi: loro, a detta dello chef, non hanno idea di cosa stiano passando i ristoratori. E come dargli torto.

Sfogo contro l'euro e cannonata a Giampiero Mughini: tsunami-sovranista, show di Gianfranco Vissani in tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.