Open Arms, Marco Damilano a In Onda: "Salvini un toro matato, ormai non ha più argomenti"

A In Onda, la trasmissione di La7 condotta da Luca Telese e David Parenzo, c'è anche lui: Marco Damilano. Il direttore dell'Espresso non manca di dire la sua contro Matteo Salvini. A suo dire il leader della Lega teme il voto sull'autorizzazione a procedere per il caso Open Arms. Caso per il quale il numero uno del Carroccio è indagato per sequestro di persona dopo aver tenuto in mare i migranti della Ong. "La principale preoccupazione di Salvini è il voto di domani sulla vicenda Open Arms. L'estate scorsa il toro matato finì per essere lui, non Giuseppe Conte". E ancora: "Tra Mes e commissioni parlamentari la maggioranza ha i suoi problemi, ma Salvini ne ha di più gravi. Salvini non ha argomenti, a differenza della Meloni".

