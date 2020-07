Stato di emergenza, Maria Giovanna Maglie: "Una cialtronata che testimonia la qualità bassissima e l'insipienza altissima di questo governo"

30 luglio 2020 a

Maria Giovanna Maglie ci va giù pesante. Tema centrale di Stasera Italia, programma di Rete Quattro condotto da Veronica Gentili, è la proroga dello stato d'emergenza. In sostanza "una gigantesca cialtronata che testimonia la qualità bassissima e l'insipienza altissima di questo governo", tuona la giornalista nella puntata andata in onda il 29 luglio. "Nessun paese europeo, anche tra coloro che hanno avuto un'emergenza come la nostra, ha prolungato l'emergenza". E ancora: "Lo dicono tutti, anche il giurista Sabino Cassese, prima citato sempre dagli altri".

La Maglie non può fare a meno di notare il dietrofront parziale di Giuseppe Conte sulla proroga allungata fino al 15 ottobre e non fino al 31: "Più che un compromesso parlamentare - prosegue - mi è sembrato un veto del Quirinale che invece di intervenire a gamba intera, interviene a mezza gamba su certe cose". Tutto chiaro.

