Maria Giovanna Maglie punge Nando Pagnoncelli: "Sondaggista allegro, ricordate le previsioni su Salvini nel 2019?"

27 luglio 2020 a

a

a

L'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli pubblicato sabato sul Corriere della Sera ha fatto scalpore. E ha fatto molto parlare. Non soltanto per Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni dati al 18%, mai così in alto. Ma anche per la Lega, ulteriormente in calo, poco sopra al 23% e con FdI che mette nel mirino Matteo Salvini. Cifre che però non sembrano convincere più di tanto Maria Giovanna Maglie, che punta il dito contro Pagnoncelli su Twitter. La Maglie lo fa ricordando quanto accaduto prima delle ultime elezioni europee, che si sono tenute nel 2019 (la Maglie sbaglia l'anno nel suo tweet, ndr): "L'ultimo sondaggio prima delle Europee 2019 di Nando Pangoncelli non lasciava dubbi sulla crisi della Lega di Salvini. Come, non è andata così poi? La Lega ha preso il 34,4 per cento? Ma dai...", conclude la Maglie aggiungendo l'hashtag #sondaggistiallegri. Per inciso, secondo il sondaggio di Pagnoncelli pre-Europee rilanciato dalla Maglie su Twitter, la Lega era al 30,9 per cento.

Dall'alba non si parla d'altro: Pagnoncelli, sondaggio-terremoto. Meloni a 5 punti dalla Lega, presto primo partito? Le cifre pazzesche

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.