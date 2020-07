Maria Giovanna Maglie a Stasera Italia: "Il coronavirus? La paura è il peggior strumento politico quindi non dobbiamo averne"

25 luglio 2020 a

Maria Giovanna Maglie torna a parlare di coronavirus e immigrazione. La giornalista lo fa a Stasera Italia, il programma di Rete Quattro condotto da Veronica Gentili: "A mettere a rischio l'estate sono i migranti che fuggono dall'hotspot e poi magari fanno come è successo a Sabaudia: vanno a vendere oggetti sulla spiaggia". Per la Maglie questa situazione crea inevitabilmente paura che "non ci fa vivere e diventa peggior strumento politico".

Poi il monito: "Guai farci prendere dalla paura, io ho incontrato Gasparri in aereo, eravamo stipati e con mascherine che non servono a nulla. È altro quello che va fatto, vanno controllati gli arrivi". Secondo la giornalista infatti la parte centrale del problema sono: Lampedusa e Trieste.

