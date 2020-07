Gherardo Colombo a In Onda: "Immigrazione, non si può risolvere il problema facendo annegare le persone"

31 luglio 2020 a

Quale sia l'approccio della sinistra e di certi ambienti culturali nei confronti dell'immigrazione lo spiega perfettamente Gherardo Colombo, recentemente nominato presidente di una nave di salvataggio che opererà nel Mediterraneo e il cui padrino è George Soros. L'ex pm di Mani Pulite era infatti ospite a In Onda, il programma su La7 di David Parenzo e Luca Telese, dove parlando delle politiche migratori di Matteo Salvini e della vicenda Open Arms per la quale è stato rinviato a giudizio, ha attaccato: "Possiamo risolvere il problema facendo annegare le persone?". Insomma, come se Salvini e chi condivide le sue idee in termini di immigrazione volesse far affogare le persone. Parole, quelle di Colombo, che non serve commentare ulteriormente.

