Maria Giovanna Maglie, l'intervista di Berlusconi a Libero? "Lui con Conte, quante balle dei giornaloni"

Da tempo, retroscena di stampa un po' a tutte le latitudini, speculano sulla possibilità che Silvio Berlusconi e Forza Italia entrino in maggioranza, insomma che sostengano in un qualche modo il governo di Giuseppe Conte. Eppure, secondo Maria Giovanna Maglie le cose non stanno così. E per dimostrarlo, cita un passaggio dell'intervista concessa a Libero dal Cavaliere , in cui affermava: "O sei di sinistra o non governi". Il riferimento del leader azzurro era ai guai giudiziari di Matteo Salvini, a suo giudizio nel mirino della magistratura a causa della sua parte politica. E ancora, la Maglie ricorda come il Cav aggiungeva in modo ancor più esplicito: "La magistratura colpisce Slavini per fermare il centrodestra". Dunque, con evidente e pungente sarcasmo, la giornalista commenta: "Com'è la grancassa quotidiana dei fake-news giornaloni sul prossimo passaggio del Cav con Giuseppe, il centrodestra spaccato...". Tutte balle, insomma. Almeno secondo la Maglie.

