Matteo Salvini rilancia le parole di Bruno Vespa sulla magistratura: "Spazzeremo via il poltronavirus Pd-M5s"

02 agosto 2020

a

a

Ieri, sabato 1 agosto, nel suo consueto intervento sul Giorno, Bruno Vespa ha scritto quanto segue: "Le intercettazioni del caso Palamara dimostrano l'orientamento di alcuni magistrati di farsi braccio armato di quella solida frazione politica (sempre la stessa) che a ogni costo vuole impedire il ritorno della destra al potere, al di là della volontà degli elettori". Ogni riferimento all'assedio giudiziario che sta colpendo Matteo Salvini, per ultimo il rinvio a giudizio per Open Arms, non era assolutamente casuale. E le parole del conduttore di Porta a Porta sono state riprese e rilanciate su Twitter dal leader della Lega, che ha commentato: "Le parole di Bruno Vespa fotografano benissimo la situazione. Ma il giudizio degli italiani presto o tardi arriva e spazzerà via il poltronavirus Pd-5Stelle, a partire dalle elezioni di settembre in sette regioni", ha concluso Salvini.

