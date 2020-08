Nicola Porro contro Repubblica: "Giorgetti e Zaia pronti alla scissione? Perché insistono su questa fake news"

04 agosto 2020 a

“Repubblica continua a dire che c’è crisi all’interno della Lega, ma non ha le prove”. Così Nicola Porro nella sua zuppa quotidiana sul proseguo della campagna mediatica sulle presunte divisioni che starebbero lacerando il partito di Matteo Salvini. “Oggi Repubblica parla di Giancarlo Giorgetti e Luca Zaia pronti alla scissione - ha aggiunto il giornalista di Mediaset - insiste su questa fake-news ed è l’unico giornale che lo fa, dato che tutti gli altri invece spiegano ciò che tutti sanno, ovvero che all’interno della Lega ci sono punti di vista completamente differenti”.

Che cosa succederebbe se si mettessero nella stessa stanza Salvini e Giorgetti? La risposta di Porro è facile: “È accaduto all’interno del governo e non si sono scissi. Eppure Repubblica continua su questa battaglia, che riporto solo per gli appassionati delle liti, o presunte tali, della Lega”. Tra l’altro neanche ventiquattro ore fa Giancarlo Giorgetti aveva sgomberato il campo da qualsiasi voce su un allontanamento da Salvini: “Mi sono defilato? C’è chi è centravanti e chi gioca in porta - ha dichiarato a Maria Latella di SkyTg24 - io fin da bambino mi sono messo in porta. Lasciare la Lega? Solo se Salvini rinunciasse alla ragione per cui sono entrato, il principio di autodeterminazione dei popoli. Ma Salvini non rinuncia”.

