Rocco Casalino e il bacio a Gabriele Rossi? Dagospia: "Cosa proprio non torna", il sospetto sul portavoce

06 agosto 2020 a

a

a

Un appassionato bacio al termine di una cena romantica. Le foto sono state pubblicati da Chi, dell'onnipresente Alfonso Signorini. I protagonisti? Rocco Casalino e l'attore Gabriele Rossi, sorpresi in atteggiamenti molto intimi a Roma. Eppure, secondo Dagospia, non sono stati "sorpresi". In che senso? Il sospetto avanzato da Dago è che "Casalino si fa vedere in giro con Gabriele Rossi per dire al mondo che ha scaricato il fidanzato cubano ludopatico". Come è noto, l'ex cubano di Casalino, José Carlos Alvarez, è rimasto recentemente invischiato nella vicenda del trading online, che ha lambito anche il portavoce di Giuseppe Conte. A tempo record, i due hanno fatto sapere di essersi lasciati. E così, ecco che a tempo ancor più record, compaiono su Chi le foto di Casalino con Gabriele. E Dago dubita del fatto che la paparazzata sia autentica al cento per cento. A pensare male si fa peccato...

Spunta un bonifico sospetto e ora la Consob vuole vederci chiaro: ancora guai per l'ex fidanzato di Casalino

"Eppure Rocco Casalino, agli amici diceva che Josè...": la bomba del re del gossip sul portavoce di Conte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.