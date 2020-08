Giorgia Meloni ringrazia il poliziotto Vincenzo Maria Tripodi: "L'Italia è fiera di te", così ha salvato una donna dall'ennesimo pestaggio

07 agosto 2020 a

a

a

"Vorrei una pizza baby per mio figlio, all’indirizzo...". Ha colpito la vicenda della telefonata di una donna sudamericana, che fingendo di ordinare del cibo ha chiamato la polizia. Già, il suo compagno stava per pestarla, per massacrarla. Per l'ennesima volta. E un poliziotto ha capito, tanto da mandare subito nell'appartamento della signora a Torino una pattuglia. Il violento è stato arrestato. E quel poliziotto, a cui ha telefonato anche Giuseppe Conte per complimentarsi, ha un nome: Vincenzo Maria Tripodi. E anche Giorgia Meloni ha voluto dedicare all'agente un sentito pensiero su Twitter: "Vincenzo Maria Tripodi è il giovane agente di Polizia che ha interpretato la chiamata di una donna che, chiedendo una pizza, cercava aiuto per una violenza in corso - ha premesso -. Così una pattuglia è subito intervenuta arrestando il compagno aggressore. Grazie Vincenzo, l’Italia è fiera di te", ha concluso la leader di Fratelli d'Italia.

Meloni pigliatutto: sondaggio Noto, cade la roccaforte rossa nelle Marche. E sulla Puglia di Conte....

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.