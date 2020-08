Francesco Giorgino come non lo avete mai visto: così, nel giorno del suo compleanno

Francesco Fredella 08 agosto 2020 a

Look total white. Allenamento a tennis al mattino al circolo della Rai e poi di corsa a Saxa Rubra per condurre il Tg1, naturalmente in abito scuro. Il giorno del 53 compleanno di Francesco Giorgino sta trascorrendo così. A rivelarlo è lo stesso anchorman sul proprio profilo Facebook. Il tennis è una grande passione di Giorgino che, oltre ad essere giornalista e professore universitario alla Luiss, è anche istruttore di secondo grado della Federazione italiana tennis. Dicono gli amici di Giorgino che non c’è attività che il conduttore più esperto e noto del Tg1 faccia senza dedicarvisi con costanza, precisione maniacale e rigore. Un tipo razionale insomma? Più che altro un tipo che ha fatto del metodo la sua ragione di vita. Raccontano che nulla sia lasciato al caso e che dietro ogni cosa che faccia ci sia un grande lavoro di preparazione, che finora gli ha portato grande successo in Rai e nel mondo accademico. Dove è acclamatissimo.

