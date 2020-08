Silvio Berlusconi, la gola profonda: "Come ha reagito davanti alle foto del bacio lesbo tra Francesca Pascale e Paola Turci"

13 agosto 2020 a

Cos'ha pensato Silvio Berlusconi quando ha visto su Oggi le foto del bacio lesbo tra Francesca Pascale e Paola Turci? Secondo Vladimir Luxuria, amica della Pascale e intervistata dal settimanale, Francesca "aveva molto sofferto per essere stata tradita e lasciata da Berlusconi per Marta Fascina" e che ora, con questo nuovo amore vip, "ha riscoperto la serenità". E Silvio? Stavolta è Alessandro Cecchi Paone, sempre a Oggi, a rivelarlo: "Credo che dopo la pubblicazione di quelle foto abbia semplicemente sorriso. Del resto le mie battaglie per la libertà e quelle di Francesca a fianco dei movimenti Lgbt avevano sempre il placet di Silvio".

