Vladimir Luxuria "torna in Parlamento": rumors, con chi si candida

Vladimir Luxuria è pronta a candidarsi nuovamente alla Camera, sempre a sinistra. Dopo l’esperienza televisiva all’Isola dei Famosi e il tandem radiofonico con Francesco Storace, Luxuria scalpita per tornare a Montecitorio, dove ha già avuto uno scranno durante il governo Prodi (2006-2008). Il suo programma si concentra sui diritti, in particolare per la comunità Lgbt. Luxuria, nota per le sue battaglie non nasconde la nostalgia per l’esperienza politica.

Tuttavia, la sua candidatura potrebbe creare tensioni nel centrosinistra: mentre Elly Schlein, segretaria del Pd, potrebbe accoglierla favorevolmente, Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) di Bonelli e Fratoianni teme un nuovo flop dopo le esperienze di Soumahoro e Salis. Luxuria, reduce da anni di successi mediatici come opinionista e leader televisiva, vuole rilanciare il centrosinistra con il suo attivismo, radicato nei ricordi di un’adolescenza difficile a Foggia, segnata da bullismo e violenze contro le trans.