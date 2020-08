Silvia Romano rompe il silenzio e scende in campo: "Io dalla parte dei palestinesi"

15 agosto 2020 a

Silvia Romano scende in campo in difesa dei bambini palestinesi". La cooperante milanese, rapita dal gruppo fondamentalista islamico di al Shabaab in Kenya e poi rilasciata quasi due anni dopo, ha scritto un lungo articolo sul sito web La Luce. Aisha, ora si fa chiamare così dopo la conversione all'Islam, ha ripreso le battaglie della ong Al Mezan che riportavano 91 testimonianze riguardanti tortura e abusi sui bambini palestinesi che cercavano di superare la zona cuscinetto imposta da Israele a Gaza.

"Ogni bambino è innocente, indipendentemente dalla sua origine, e perciò merita di vivere in libertà", verga sul sito, dove secondo il Giornale dimentica centinaia e centinaia di bambini israeliani uccisi dai missili palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza. "Come se non bastasse - prosegue -, il recente accordo di pace tra Israele ed Emirati Arabi ha sollevato l'odio di organizzazioni e movimenti palestinesi, in un clima sempre più pesante".

