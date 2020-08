Flavio Briatore, Billionaire chiuso: un dipendente positivo al coronavirus. Lui sbotta col sindaco: "Una vendetta?"

19 agosto 2020 a

a

a

Flavio Briatore chiude in anticipo il Billionaire di Porto Cervo e polemizza con il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda per la sua ordinanza, colpevole di averla fatta più restrittiva del decreto che impone limitazioni alle sale da ballo. Briatore ha pubblicato un lungo video sul suo profilo Instagram, spiegando le proprie ragioni.

“L’ordinanza mette in ginocchio l’economia della Costa Smeralda, lo ha fatto senza confrontarsi con le parti sociali. Questo è un altro grillino contro il turismo. A me spiace per i nostri clienti, eravamo pieni fino a fine mese. Ci sono dipendenti che hanno preso case, abbiamo pagato serate, abbiamo portato calciatori… cosa è una vendetta? Non capisco cosa sia. Chiedo scusa ai nostri dipendenti per essere amministrati da sindaci così… non si fa il sindaco così. Piange il cuore vedere un’economia trucidata così da gente che non ha mai fatto un cazzo nella vita”, ha concluso Briatore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.