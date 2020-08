Emanuele Dessì, il senatore grillino contro Davide Casaleggio: "Basta con il controllo segreto degli iscritti"

19 agosto 2020 a

a

a

"Casaleggio è un corpo estraneo che decide per il M5s. La piattaforma Rousseau si sostituisce al Movimento in tutte le sue funzioni più importanti. Il controllo segreto degli iscritti, da parte di una sola persona che sta a Milano, non è più accettabile". Emanuele Dessi attacca frontalmente Davide Casaleggio e vuole cambiare il controllo della piattaforma Rousseau sul Movimento. "Un'associazione privata controlla ilM5s mentre il M5s non controlla chi le dovrebbe solo fornire un servizio. Questo rapporto va ribaltato. Bisogna ripristinare i valori fondanti del Movimento: partecipazione, trasparenza e condivisione", spiega il senatore grillino.

"Ma non vi sentite presi per il c***?". La Iena Bizzarri sbrana Di Maio: "Alleati col partito di Bibbiano", la fine del M5s | Guarda

Dessì spiega, in una intervista al Tempo, anche perché è stato uno dei primi a contestare Casaleggio anche tramite un documento ufficiale: "In quel documento chiedevamo anche di definire un campo politico preciso, di stampo progressista, per il M5s. E di sostituire il capo politico con un organo collegiale, ma adesso quando è uscita la notizia di togliere il controllo degli iscritti a Casaleggio non mi sembra di aver letto o sentito qualcuno strapparsi i capelli. Perché vi siete mossi proprio ora? "La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la votazione su Rousseau di qualche giorno fa con cui sono state stabilite due cose: il consigliere comunale non è un mandato politico come gli altri, e sono permesse alleanze con altri partiti a livello locale. Il risultato per me è soddisfacente. Ma non si possono più delegare temi così importanti a consultazioni online indette nel giro di 24 ore, senza alcuna informazione adeguata e, per giunta, sotto Ferragosto. Queste cose si decidono democraticamente", conclude Dessì.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.