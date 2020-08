Marco Canestrari, l'ex dipendente contro la Casaleggio Associati: "Ha aumentato il fatturato e chiede il prestito Covid"

19 agosto 2020 a

Marco Canestrari è un ex dipendente di Casaleggio Associati nonché ex braccio destro di Beppe Grillo e di Gianroberto. Il rapporto è finito malissimo e ora Canestrari non perde occasione per mettere in cattiva luce Davide Casaleggio, che per la sua società ha ottenuto 25mila euro di prestito con garanzia dello Stato. “È una ‘poracciata’ maggiore di un parlamentare che chiede il contributo Covid di 600 euro. L’azienda di Casaleggio fattura due milioni e chiede un prestito di 25mila euro”, ha scritto Canestrari, immediatamente contestato dai grillini che gli fanno notare che per un’azienda ciò che conta è l’utile e non il fatturato.

“Vero - è la sua replica - ma la garanzia Covid è stata pensata per venire incontro ai cali di fatturato dovuti al lockdown. Casaleggio Associati verosimilmente l’ha invece aumentato. Questo per la natura del suo business. Inoltre, durante il lockdown ha promosso un’iniziativa per aiutare le aziende ad attrezzarsi per lo smart working. Quindi delle due l’una: o sono scarsi o chiedere quella garanzia è una ‘poracciata’”. Immediata è arrivata la replica della Casaleggio Associati, che sostiene di aver chiesto il prestito “per salvaguardare gli stipendi del personale ed evitare la cassa integrazione in un periodo in cui alcuni clienti hanno difficoltà di cassa”. Replica che però non soddisfa Canestrari: “I 25mila euro servono per pagare gli stipendi? Ma sono un po’ pochino ed è un po’ tardi per tredici dipendenti, per quello c’era la cassa integrazione. Qualcosa non quadra”.

