Olivia Paladino e la borsa da 80mila euro? Signorini tira fuori lo scontrino: dove l'ha comprata

Ricordate la borsa di Olivia Paladino sfoggiata nel suo viaggio pugliese con il premier Giuseppe Conte? Aveva fatto scoppiare lo "scandalo Kelly" e si era sparsa voce che fosse un pregiatissimo esemplare dell'iconico modello di Hermes. Valore: "Sopra gli 80mila euro", che qualcuno aveva provato a far passare come regalo del presidente del Consiglio. Un caso un po' montato ad arte, visto che come tutti sanno la compagna del premier è rampolla di una ricca dinastia e problemi economici non ne ha mai avuto, prima o dopo Conte (piuttosto, la sanatoria fiscale del governo ha fatto felice il papà di Olivia, Cesare, ma questa è un'altra storia e un altro "regalino"). Ora è Chi diretto da Alfonso Signorini a svelare l'arcano e soprattutto lo scontrino: quella borsa non era una Hermés né una Keey. Olivia ha acquistato l'accessorio alcune settimane fa nel negozio Chance di viale Tittoni a San Felice al Circeo. Costo? Più modestamente, 140 euro.

