Alberto Zangrillo, il coronavirus e la vignetta: "Sapete quanti morti di tumore o infarti ci sono stati ieri?". Insultato

Una vignetta sul coronavirus, e Alberto Zangrillo viene lapidato via Twitter. Il primario di anestesia e rianimazione del San Raffaele di Milano, da sempre molto critico contro i "catastrofisti" dell'epidemia (tanto da guadagnarsi l'insensato titolo di "negazionista"), ha condiviso su Twitter una vignetta satirica firmata da Ghisberto proprio nel giorno in cui i contagi sono schizzati sopra quota 1.000 nelle ultime 24 ore. Una recrudescenza di positivi a cui però non fa seguito un aggravarsi della situazione ospedaliera. E proprio su questo, di fatto, ironizza la vignetta.

Un uomo vestito di nero, circondato da pecore e con alle spalle gli altoparlanti, annuncia: "Ieri in Italia sono morte 4 persone per Covid. Terribile!". Di fronte a lui, un altro uomo in abiti normali gli risponde: "Ieri in Italia sono morte anche 638 persone per malattie cardiocircolatorie e 483 per tumore! Questo è davvero terribile". La reazione sui social ha rasentato l'isterismo, con critiche sfociate ben presto in veri e propri insulti a Zangrillo. Basta dare un'occhiata ai commenti sotto il post di Zangrillo (diventato in poche ore "trending topic" in Italia su Twitter).

